Dozentinnen an der VHS in Kaarst : Spanisch und Kochen seit 30 Jahren

Dozentinnen an der VHS in Kaarst

Brigitte Bros steht in der Küche der VHS. Dort vermittelt sie den „Schülern“, wie Tapas zubereitet werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Dozentin Brigitte Bros ist von der VHS nicht mehr weg zu denken. Seit 30 Jahren gibt sie Kurse. Vor 15 Jahren hat sie angefangen, Interessierten zu zeigen, wie Tapas zubereitet werden.

Spanisch kommt ihr gar nichts vor, denn Brigitte Bros ist seit 30 Jahren die Expertin bei der VHS für alles, was mit Land und Leuten rund um das Thema Spanien zu tun hat. Dabei kam sie völlig unverhofft zu ihrer Dozententätigkeit. 1991 hatte sie gerade Studium und Referendariat in den Fächern Sport und Spanisch für die Sekundarstufen 1 und 2 abgeschlossen und wollte ihren damals dreijährigen Sohn eigentlich nur für einen Kinderkursus in der VHS anmelden.