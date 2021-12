Lesen in Dormagen : Bibliothek setzt auf die englische Sprache

Lesen in Dormagen

In der Stadt-Bibliothek Dorrmagen können englische Bücher von nun an auch digital gelesen werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Durch das Förderprogramm „WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur“ ist es Lesern nun möglich, englische Bücher auch digital zu lesen. Was die Besucher davon halten.

Bücher auch in anderen Sprachen zu lesen, ist längst keine Seltenheit mehr. Bisher konnten in der Stadtbibliothek Dormagen Bücher und Hörbücher in der englischen Sprache überwiegend nur analog ausgeliehen werden. Das ist jetzt auch digital möglich.