Auf dem blauen NGZ-Sofa in Neuss : NGZ-Talk zu Corona und Impfen mit Amtsärztin Albrecht

Rhein-Kreis Sie ist die neue Chefin im Kreisgesundheitsamt und kämpft an führender Stelle im Rhein-Kreis gegen die Corona-Pandemie: Barbara Albrecht ist am Mittwoch, 17. Februar, auf dem blauen NGZ-Sofa zu Gast. Der Talk wird im Livestream übertragen.

Die Nachfolgerin von Michael Dörr steht seit mehr als zwölf Jahren in Diensten des Kreis-Gesundheitsamtes, kennt das „Geschäft“ aus dem Effeff. Jetzt spricht sie über ihre neue Aufgabe, aber auch über die Pandemie, den Lockdown, die Tests, die Impfungen sowie über die alltäglichen und doch immer wieder neuen Herausforderungen im Kampf gegen die gefährliche Krankheit. Am Mittwoch, 17. Februar, ist Barbara Albrecht Gast von Moderator Ludger Baten beim Talk auf dem blauen NGZ-Sofa.

Dazu verwandelt sich das Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft Neuss wieder in ein Studio.

Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr über Facebook (@ngz.neuss) auf der Seite von NGZ Online im Live-Stream zu sehen sein. NGZ-Leser können im Vorfeld Fragen formulieren und an aktion@ngz-online.de mailen. Eine Fragen-Auswahl wird im Gespräch beantwortet. Das Kreis-Gesundheitsamt organisiert in enger Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten zwei Testcenter in Neuss (Hammer Landstraße) und Grevenbroich (Vereinshaus Schlossstadion), ist zuständig für die „kontaktnahe Verfolgung“ infizierter Patienten, meldet Fallzahlen dem Robert-Koch-Institut, bestellt Impfstoff, erstellt Impfpläne für Altenheime und hat das Impfzentrum in der Neusser Hammfeldhalle vorbereitet, das am 8. Februar öffnet. Für die Vergabe der Impftermine ist das Kreis-Gesundheitsamt nicht zuständig, diese Aufgabe übernimmt die Kassenärztliche Verenigung (KV).