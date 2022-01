Bildung in Hilden : Neues VHS-Angebot „Easy English“

Weltverkehrssprache Englisch: Die britische Hauptstadt (im Bild die Tower-Bridge) zieht viele Touristen an. Foto: dpa/Victoria Jones

HIlden/Haan Bei der Volkshochschule kann man/frau günstig viele Sprachen lernen. In diesem Semester gibt es ein neues Angebot: „Easy Englisch“.

Das neue Programm der Volkshochschule liegt vor. Es gibt es zwar keine neue Sprache, dafür aber viele neue Angebote: Ob „Easy Englisch“ oder „Englisch für den Urlaub“ für Menschen mit sehr geringen Vorkenntnissen, „Conversation and Grammar-Workshops“ mit der Niveaustufe A2, dem Online-Angebot „English A2-Short Course“ oder der „Englisch-Intensiv-Woche“ ab dem 11. Juli – nie war der Einstieg in Englische so einfach. Für Fortgeschrittene neu: „Discuss and socialize with us“ ab dem 3. Februar oder „English Conversation B1-B2 – current events and whatever else interests you“.

Auch Anfängerinnen und Anfänger in der spanischen Sprache werden fündig, ein A1.1-Kurs für Menschen ohne Vorkenntnisse startet am 1. Februar. Der Wiedereinstieg ins Italienische kann in Hilden ab dem 2. Februar angegangen werden und am 25. März sind neben sprachliche auch die gesanglichen Künste gefragt: Bei „Le tour de la France en chansons“ in Haan. Neue und bewährte Angebote – online oder in Präsenz – bietet die VHS auch wieder in den Sprachen Niederländisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Griechisch sowie in Gebärdensprache an.

Deutsch als Zweitsprache wird weiterhin nach den Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gelehrt. Die Erstberatung wird an der Infotheke im Weiterbildungszentrum Altes Helmholtz in Hilden (Gerresheimer Straße 20) angeboten.

Im Bereich der beruflichen Bildung werden einerseits die bisherigen Angebote für Business- und Firmenschulungen fortgeführt beziehungsweise bedarfsorientiert ausgeweitet, andererseits Angebote zur beruflichen Entwicklung verfolgt. Im Bereich Schulabschlüsse (Kurs-Nr. S600 ff.) werden im kommenden Semester die Angebote im bisherigen Umfang fortgeführt, Änderungen sind nicht geplant. Im Bereich Firmenschulungen bietet die VHS neben dem Präsenzbetrieb weiterhin auch Online-Seminare an. Interessierte Unternehmen informiert die VHS gern vorab und unverbindlich über diese moderne und ressourcensparende Möglichkeit der Fortbildung.