Englisch lesen und hören : Stadtbücherei Goch mit neuem Fremdsprachen-Angebot

Goch Durch den Verbund „Onleihe Niederrhein“ ist es der Stadtbücherei schon einige Zeit möglich, E-Bücher auszugeben. Nun kommt ein fremdsprachliches digitales Angebot hinzu. Auch zum Hören.

Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen ist es seit geraumer Zeit schwieriger, die Bücherei vor Ort zu besuchen, unter anderem sind Anmeldungen nötig und die Bücher müssen desinfiziert werden. Entsprechend ist das Interesse an Online-Services gestiegen. Dank finanzieller Unterstützung des Bundes können 15 Stadtbüchereien am Niederrhein ihr Angebot an Online- Angeboten ausweiten. Über das Portal „Overdrive“ und die kostenfreie APP „Libby“ können fremdsprachige e-books und e-audios heruntergeladen werden.