So läuft das Verfahren im Kreis Mettmann : Termine für Zweitimpfung von Kindern ab Freitag

Kreis Mettmann Die ersten Zweitimpfungen von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren stehen diesen Freitag (7. Januar 2022) an. Das Gesundheitsamt mailt die Eltern an.

Am Freitag, 17. Dezember 2021, hat das Gesundheitsamt in den dezentralen Impfstellen mit den Impfungen von Kindern begonnen. Die Zweitimpfung sollte drei Wochen später stattfinden, hieß es damals. „Wer aus irgendeinem Grund keine Mail mit dem Termin für die Zweitimpfung erhält, sollte sich zur selben Zeit wie vor drei Wochen zur Erstimpfung in der dezentralen Impfstelle einfinden“, erklärt Hitzemann weiter. Selbst Kinder, die damals ohne Termin geimpft wurden, seien registriert und erhielten dann den zweiten Pikser.

In dieser Woche sind Kinderimpfungen an diesen Terminen möglich: 4. Januar, 14-18 Uhr in Haan, 5. Januar, 14-18 Uhr in Langenfeld und Erkrath, 6. Januar, 14-18 Uhr in Hilden, 7. Januar, 14-18 Uhr in Hilden, Erkrath und Langenfeld, 8. Januar, 11-16 Uhr in Ratingen, 9. Januar, 11-16 Uhr in Haan und Velbert.