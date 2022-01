Bildung für Erwachsene : Potenziale und Probleme

In der idyllischen Umgebung des Schönstatt-Zentrums auf dem Oermter Berg findet die Sommerakademie der VHS statt. Foto: VHS

Gelderland Die VHS Gelderland hat ihr Programm für das erste Halbjahr 2022 herausgegeben. Das Angebot behandelt Themen wie die Mehrfachbelastung von Frauen und den alltäglichen Rassismus. Die Sommerakademie erlebt ihre 24. Auflage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Volkshochschule Gelderland hat das Frühjahrsprogramm 2022 veröffentlicht. Es liegt in den Rathäusern in Geldern, Straelen, Issum, Wachtendonk, Kerken und Rheurdt sowie im VHS-Gebäude an der Kapuzinerstraße in Geldern aus. Natürlich kann man auch online stöbern und buchen unter www.vhs-gelderland.de.

Die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach stellt am 9. Mai in Geldern ihr neues Buch vor, in dem sie über unser Gesellschaftssystem schreibt, das von Frauen alles erwartet und nichts zurückgibt – und darüber, wie Frauen sich dagegen auflehnen und Veränderungen fordern. Gerade Frauen stemmen überwiegend die Mehrfachbelastung von Familie und Beruf. Gleichzeitig haben sie heute angeblich so viele Entscheidungsmöglichkeiten wie nie zuvor. Und sind gleichzeitig so erschöpft wie nie zuvor. Denn nach wie vor wird von ihnen verlangt, permanent verfügbar zu sein, da in unserer Gesellschaft Weiblichkeit gleichgesetzt wird mit Fürsorglichkeit. Aber emotionale Zuwendung und Beziehungsarbeit sind unsichtbar und erfahren keine Bezahlung. „Sorgearbeit“ ist meist wenig anerkannt, bleibt unsichtbar, gilt ökonomisch als irrelevant und ist gerade deshalb ausbeutbar, in unbezahlter Familienarbeit oder in prekärer Beschäftigung.

Infos Anmeldungen für alle Veranstaltungen möglich Anmeldungen Für alle Veranstaltungen sind diese in der VHS in Geldern sowie in den Anmeldestellen der Rathäuser möglich. Online-Anmeldungen sind unter www.vhs-gelderland.de möglich. Kontakt Weitere Infos gibt es unter Telefon 02831 93750. Adresse Volkshochschule Gelderland, Kapuzinerstraße 34, Geldern

Die junge Autorin und Journalistin Sara Maria Behbehani schreibt aus eigener Anschauung, wie es sich anfühlt, als nicht-weißer Mensch im Alltag immer wieder – subtil oder offen – benachteiligt und diskriminiert zu werden – und letztlich oft genug von einem „dröhnenden Schweigen“ der Mitmenschen umgeben zu sein. Die Autorin stellt ihr Buch am 28. März in Geldern vor.

Der Ethiker Alexander Lohner spricht zur Ausstellung „Kinderarbeit“ am 3. März in der VHS Gelderland. Foto: Lohner Foto: privat

Auch visuell sollen gesellschaftliche Baustellen aufgegriffen werden: Der Film „draußen“ zweier junger Kölner Filmemacherinnen porträtiert vier Obdachlose, die in der Domstadt auf der Straße leben. Anhand von persönlichen Gegenständen begleiten die Zuschauer sie auf einer Reise in ihre Lebensgeschichte, ihre Erinnerungen und Emotionen. Würde und Stolz werden trotz schwieriger Lebensumstände fühlbar. Dieser Filmabend findet am 20. Mai statt.

Im März präsentiert die VHS Gelderland in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Geldern und der Fairtrade-Stadt Geldern eine Ausstellung zur „Kinderarbeit“ in den Ländern des globalen Südens. Die Globalisierung und der Lebensstil der Industriestaaten haben Arbeitsverhältnisse im Süden geschaffen, die besonders Frauen und Kinder in nahezu sklavenartige Beschäftigungsformen zwingt. Minderjährige schuften in Minen, Steinbrüchen und Fabriken unter erbärmlichen Bedingungen zugunsten einer Konsumgüterindustrie, deren Kunden im Norden leben. Die Ausstellung „Der Skandal hat viele Gesichter“ wird am 3. März mit einem Vortrag von Ethikprofessor Alexander Lohner in der Volkshochschule eröffnet.

Ende Juni startet die 24. VHS-Sommerakademie in Issum mit kreativen Angeboten zum Ausprobieren im entspannten Miteinander – bei hoffentlich gutem Wetter im Freien. Malen, Bildhauern, Schreiben, Kräutersammeln und Verarbeiten laden zum Durchatmen und schöpferischen Tun ein, ganz ohne Leistungsdruck.

Gerade an Selbstständige und solche, die es werden wollen, richten sich wieder viele Angebote, zum Beispiel Instagram für Selbstständige, rechtssichere Organisation und Zeitmanagement für Gründer oder professionelles Layout mit Affinity Publisher. Das Erlernen und Pflegen von Entspannungsübungen und Sport sorgen für den körperlichen Ausgleich nach anstrengender Kopfarbeit. Die VHS bietet eine breite Palette von Sport- und Bewegungskursen an.

Im Gelderland wird viel Niederländisch gelernt. Einmal in der Woche in kompakten Kursen sowie als Bildungsurlaub kann die Sprache unserer Nachbarn – ob für den Urlaub oder den beruflichen Kontakt – erlernt werden. Neben den „großen Sprachen“ wie Englisch, Französisch oder Spanisch bietet die VHS Gelderland aber auch Lerngruppen für Japanisch, Chinesisch, Latein oder Norwegisch an.

(RP)