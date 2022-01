Hilden : Bürgermeister Pommer: „Kritik ist in der Sache unberechtigt“

Hilden Auf den RP-Artikel „Rats-TV: Politik watscht Verwaltung ab“ (vom 5. Januar 2022 ) meldet sich Bürgermeister Claus Pommer als Verwaltungschef zu Wort.

Verwaltung und Politik hätten das Thema auf Grundlage einer detaillierten Verwaltungsvorlage, die verschiedene Varianten des Live-Streamings, technische Überlegungen, eine Kostenprognose und so weiter beinhaltete, „ausgiebig und auch kontrovers diskutiert, zuletzt in der Ältestenratssitzung am 18. August 2021“. Der Ältestenrat hatte sich darauf verständigt, dass das Streaming von Ratssitzungen mit einem externen Dienstleister ein Jahr lang in der Stadthalle getestet werden soll. Die Verwaltung hatte dabei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 15.000 Euro (für fünf Sitzungen) nach den Budgetkürzungen zur Einhaltung des Eckwertebeschlusses nicht zur Verfügung stehen würden - mithin nunmehr zusätzlich zu bewilligen wären. „Zwei Dinge sind also festzuhalten“, betont Pommer: „1. Die Einzelheiten sind bereits in der Ältestenratssitzung ausgiebig und erschöpfend diskutiert worden und waren bekannt. 2. Wir befinden uns in der Haushaltskonsolidierung, die in vielen Bereichen zu schmerzhaften Einschnitten zwingt. Die Sitzungsvorlage war mithin nur der „formelle Aufhänger“, um dem Rat die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Gelder trotz des Konsolidierungsdrucks zu bewilligen. Vor diesem Hintergrund ist es eine Farce, wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende Kevin Buchner der Verwaltung herablassend „Arbeitsverweigerung“ vorwirft und andere Politiker in das gleiche (oder ein ähnliches) Horn stoßen. Die Kritik ist in der Sache unberechtigt und im Ton völlig unangemessen.“ Vielleicht sollte sich der eine oder andere auch einmal klarmachen, welche Arbeit hinter der Vorbereitung der Mammut-Ratssitzung zum Jahresende und der Anfertigung von 62 (!) Sitzungsvorlagen steht, meint der Verwaltungschef: „Kritik ist immer erlaubt - aber bitte nur dort, wo es auch etwas zu kritisieren gibt.“ Kevin Buchner (SPD) hatte den Beschlussvorschlag der Verwaltung mit dem Satz „Das ist Arbeitsverweigerung“ kommentiert. Bis Sommmer 2022 soll die Verwaltung eine ausführliche, neue Beschlussvorlage vorlegen, beschloss der Stadtrat am 14. Dezember.