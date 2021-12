Einsatz in Hilden : Feuer in leerstehendem Restaurant

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Feuer in leerstehendem Restaurant in Hilden

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand in einem leerstehenden Restaurant an der Elberfelder Straße ausgerückt. Die Brandursache ist noch unklar.

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Donnerstagabend an die Elberfelder Straße ausgerückt. Dort hat es in einem leerstehenden Restaurant gebrannt.

Die Feuerwehr wurde gegen 17.30 Uhr alarmiert. Als die ersten Kräfte vor Ort waren, drang dichter Qualm aus dem Gebäude. Die Feuerwehrleute erhöhten die Alarmstufe und forderten Verstärkung an.

Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte das Gebäude. Es soll in einem hinteren Anbau des Restaurants gebrannt haben. Das Feuer scheint schnell unter Kontrolle gewesen zu sein.

Warum es ausbrach, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Nach der Brandbekämpfung hat die Feuerwehr noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Elberfelder Straße war während der Löscharbeiten gesperrt. Autofahrer aus und nach Haan mussten einen großen Umweg fahren, um zum Ziel zu gelangen.

