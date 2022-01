Polizei kontrolliert : An 16 Prozent der Schüler-Räder ist die Beleuchtung defekt

Hilden Polizei überprüft rund 2300 Schüler-Fahrräder in fünf Städten. Mehr Mängel als im Vorjahr gefunden. Aktion soll Sicherheit verbessern.

Zusammen mit der Kreisverkehrswacht und der Zweiradmechaniker-Innung haben Polizisten vo Oktober bis Dezember 2021 wieder in fünf Städten des Kreises (Hilden, Erkrath, Langenfeld, Monheim und Ratingen) die Beleuchtungen von Fahrrädern junger Radfahrer überprüft. Ergebnis: Rund 2300 Fahrräder an 17 beteiligten Schulen wurden kontrolliert. Dabei stellten die Beamten an 277 Fahrrädern lichttechnische Mängel fest, welche auf einer Mängelkarte dokumentiert und anschließend an die Eltern geschickt wurden. Damit verschlechterte sich die Mängelquote im Vergleich zum Vorjahr von 13,59 Prozent auf 16,14 Prozent. Alle betroffenen Schüler wurden aufgefordert, die Mängel zeitnah zu beseitigen. Dabei helfen Betriebe der Zweiradmechaniker-Innung. Sie bescheinigen die Reparatur, berechnen nur die Materialkosten und verzichten komplett auf ihre Arbeitslöhne. Die Mängelkarten werden von der Polizei ausgewertet. Kommen Mängelkarten nicht in den Rücklauf, werden die Eltern nochmals persönlich darauf angesprochen. Besonderes