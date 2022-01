Corona-Lage im Kreis Mettmann : 202 Neuinfektionen an einem Tag

Kreis Mettmann Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten nimmt ab, die Inzidenz im Kreis Mettmann steigt dagegen leicht. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Mittwoch.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 2200 Infizierte erfasst, 296 weniger als Dienstag. Davon leben in Erkrath 225 (-7; 28 neu infiziert), in Haan 136 (-44; 8 neu), in Heiligenhaus 119 (-25; 6 neu), in Hilden 199 (-34; 11 neu), in Langenfeld 198 (-29; 19 neu), in Mettmann 171 (-20; 18 neu), in Monheim 170 (-25; 28 neu), in Ratingen 475 (-55; 56 neu), in Velbert 389 (-56; 15 neu) und in Wülfrath 111 (-1; 13 neu). Das Gesundheitsamt meldet insgesamt 202 Neuinfektionen.