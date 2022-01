Corona-Lage im Kreis Mettmann : 187.270 Menschen haben sich bereits boostern lassen

Kreis Mettmann Rund 38,6 Prozent der Menschen aus dem Kreis Mettmann haben sich bereits boostern lassen. Die Inzidenz sinkt unterdessen, das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 75 Neuinfektionen. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 2496 Infizierte erfasst, 49 weniger als Montag. Davon leben in Erkrath 232 (-6; 8 neu infiziert), in Haan 180 (-4; 3 neu), in Heiligenhaus 144 (-3; 3 neu), in Hilden 233 (-14; 4 neu), in Langenfeld 227 (-1; 7 neu), in Mettmann 191 (+8; 12 neu), in Monheim 195 (-1; 6 neu), in Ratingen 530 (-23; 7 neu), in Velbert 445 (-13; 11 neu) und in Wülfrath 119 (+8; 14 neu). Das Gesundheitsamt meldet insgesamt 75 Neuinfektionen.