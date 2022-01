Streit in Hilden : Politik watscht Verwaltung beim Thema Rats-TV ab

In Monheim können interessierte Bürger die Ratssitzungen bequem von zu Hause aus am Computer via Internet live verfolgen Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Schon seit Jahren wird über die Live-Übertragung von Ratssitzungen diskutiert. Vor über einem Jahr erhielt die Verwaltung dazu einen Prüfauftrag. Jetzt legte sie einen Beschlussvorschlag vor – mit drei Sätzen. Kevin Buchner (SPD): „Das ist Arbeitsverweigerung.“

In Monheim, in Leverkusen oder in Mettmann (Kreistag) ist es bereits Realität: Bürger können dort per Livestream die politische Beratung im Stadtrat/Kreistag und seinen Ausschüssen von zu Hause aus mit verfolgen.