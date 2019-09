Kommentar : Grüne lassen Elfmeter liegen

Kaarst Die Kaarster Grünen erklären am Freitagmorgen, keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 aufstellen zu wollen. Wenige Stunden später wirft der frühere CDU-Ortsverbandsvorsitzende Thorsten Schmitter seinem Fraktionsvorsitzenden Lars Christoph im Streben nach dem Bürgermeisteramt Egoismus vor.

Vermutich waren die Chancen auf einen Grünen-Verwaltungschef im Rhein-Kreis nie höher als im kommenden Jahr in Kaarst. Schon bei der Kommunalwahl 2014 verpasste Christian Gaumitz – damals als gemeinsamer Kandidat der Fünferbündnisses bestehend als Grüne, SPD, FDP, UWG und Zentrum angetreten – wegen mickriger sieben Prozentpunkte das Bürgermeisteramt an Ulrike Nienhaus. Die derzeitigen Umfragewerte in Deutschland sprechen dafür, dass die Grünen auch auf kommunaler Ebene 2020 zulegen können. Bei der Europawahl holten sie in Kaarst satte 23,74 Prozent. Die Klimadebatte spielt ihnen voll in die Karten.