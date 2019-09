Zerreißprobe für Kaarster CDU : Thorsten Schmitter: CDU soll mit Nienhaus antreten

Thorsten Schmitter hat Lars Christoph dafür kritisiert, sich gegen Amtsinhaberin Ulrike Nienhaus zu stellen. In einem offenen Brief an die Mitglieder wirbt er für die Bürgermeisterin. NGZ-Foto: seeg. Foto: Stephan Seeger

Kaarst In einem offenen Brief kritisiert Thorsten Schmitter das Verhalten von Lars Christoph. Der Fraktionsvorsitzende stelle sich aus purem Selbstzweck zur internen Wahl gegen Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und schade damit der Partei.

Es sind deutliche Worte, die Thorsten Schmitter in einem offenen Brief an die Kaarster CDU-Mitglieder richtet. „Gelten Worte, Taten, Engagement, Erfolge alles nichts mehr? Nur weil ein Nachwuchs-Politiker mit Politik Geld verdienen will?“, fragt der ehemalige Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Kaarst. Seine Zielscheibe ist Lars Christoph, der sich parteiintern mit Amtsinhaberin Ulrike Nienhaus um die Bürgermeister-Kandidatur der CDU duelliert. Für Christoph sei es die letzte Chance, mit Politik Geld zu verdienen, meint Schmitter. Christoph hatte sich in der Vergangenheit bereits vergeblich um eines der vier bezahlten Parteiämter beworben – damals unterlag er bei der Wahl zum Kandidaten für den Bundestag Ansgar Heveling.