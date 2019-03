Kempen: Dellmans Kandidat fürs Kempener Bürgermeisteramt

Christoph Dellmans will Bürgermeister in Kempen werden. Foto: Norbert Prümen

KEMPEN Christoph Dellmans soll Bürgermeister in Kempen werden. Das meinen die Vorstände von Grünen und SPD. Sie haben am Freitagabend ihren Mitgliedern den 52 Jahre alten Pressereferenten der Stadt Kempen als gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Herbst 2020 vorgeschlagen.Die Resonanz bei den Mitglieder ist sehr positiv.

Die Vorstände der Kempener SPD und Grünen haben bei einer gemeinsamen Mitgliederversammlung am Freitagabend Christoph Dellmans als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Herbst 2020 vorgestellt. Der 52 Jahre alte Verwaltungsfachangestellte arbeitet seit Oktober 1993 bei der Stadt Kempen, ist zuständig für die Pressearbeit und das Stadtmarketing.

Beide Parteien setzen große Hoffnungen in den gemeinsamen Kandidaten, der selbst keiner Partei angehört. Dellmans ist durch seine langjährige Tätigkeit für die Stadt Kempen sehr bekannt. Ihm trauen SPD und Grüne den aus ihrer Sicht erforderlichen Umbruch innerhalb der Stadtverwaltung am ehesten zu, wie die beiden Vorsitzenden Nicole Brumme (Grüne) und Stefan Kiwitz (SPD) am Freitagabend im Pressegespräch betonten. Dellmans muss im Herbst noch von dann getrennten Mitgliederversammlungen beider Parteien als Kandidat offiziell gewählt werden.