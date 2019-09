Probleme auch in Kaarst : Schulleiter klagen über Elterntaxis

Probleme auch in Kaarst

Kaarst Auch in Kaarst sind Elterntaxis seit Jahren ein Problem. Die Schulen suchen intensiv nach einer Lösung.

Dagmar Treger (CDU) sprach im Schulausschuss ein Thema an, das gar nicht auf der Tagesordnung stand, das aber vor allem an den Grundschulen ein Ärgernis darstellt: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt vor der Schule absetzen. Sie tragen damit nicht nur zu kritischen Verkehrssituationen bei, sondern nehmen den Kindern auch die Erfahrung, ihren Schulweg ohne die Hilfe Erwachsener zu bewältigen, sich in frischer Luft mit ihren Mitschülern auszutauschen.