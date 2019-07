2020 wird gewählt : Kommunalwahl: Grüne beginnen mit Vorbereitung

Erkrath (RP) Bei ihrer Mitgliederversammlung haben Bündnis 90/Die Grünen jetzt eine Bilanz ihrer kommunalpolitischen Arbeit 2018 gezogen. Auf der Habenseite verbuchen sie unter anderem den auf ihre Initiative hin beschlossenen Erkrath-Pass für sozial Schwache, die Umwandlung von städtischen Grünflächen in Blühwiesen zum Schutz von Bienen und anderen Insekten sowie den geplanten Ausbau der Kinderbetreuungsplätze.

Wer mitwirken will, meldet sich per Mail an info@gruene-erkrath.de. Sprecher Peter Knitsch betont: „Das hervorragende Ergebnis bei den Europawahlen, bei denen erstmals fast 5000 Bürger in Erkrath grün gewählt haben (23,25 Prozent), wollen wir mindestens wieder erreichen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass nur mit einer starken Grünen Ratsfraktion Fortschritte im Umwelt- und Sozialbereich zu erreichen sind“. Bei den Vorstandswahlen der Grünen wurde Sabine Börner als neue Co-Vorsitzende gewählt.