Unsere Woche : FFF und die Kommunalwahl 2020

Meinung Kleve Das Sensationsergebnis der Grünen bei der Europawahl wirft die Frage auf, wie nachhaltig die Bewegung „Fridays for Future“ und damit die Begeisterung der Jugend sein wird. Denn im Herbst 2020 werden die Räte und Bürgermeister der 16 Kommunen gewählt.

Eine solche ist gerade spektakulär zu Ende gegangen, die sogenannte Europawahl, die in Wahrheit in nahezu allen Ländern eher national, also sozusagen lokal, ausfiel. Womit wir beim Stichwort wären, denn der nächste Urnengang, der hierzulande ansteht, ist die Kommunalwahl 2020, wenn der Souverän namens Bürger über die Zusammensetzung der kommunalen Räte und über die Galionsfigur Bürgermeister entscheidet. Was die Analysten der Parteien auch vor Ort nun umtreibt, ist die Antwort auf die Frage, ob zum Beispiel das Sensationsergebnis der Grünen nachhaltig sein könnte, denn immerhin haben die Grünen in 15 von 16 Kommunen des Kreises (bis auf Emmerich) die frühere Volkspartei SPD hinter sich gelassen und ihr Gesamtergebnis um nahezu 150 Prozent von 8,7 auf 21,7 Prozent gesteigert. Dafür mussten die Grünen eigentlich selbst gar nicht viel tun: Der Einfluss von Youtube-Stars und vor allem der Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) hat junge Nicht-Wähler in Scharen in die Wahllokale getrieben mit dem Ziel, das Kreuzchen bei Grün zu setzen.