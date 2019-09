Zahlen aus Kaarst : 70 neue Asylbewerber seit Jahresbeginn

Kaarst Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Die Verwaltung möchte sich vorrangig von den beiden Einrichtungen in den Industriegebieten in Holzbüttgen und in Büttgen trennen. Der Vertrag für die Unterkünfte an der Daimlerstraße 8 und 10 in Holzbüttgen läuft bis zum 31. Januar 2021 beziehungsweise bis zum 31. März 2021. Die Unterkünfte an der Novesiastraße in Büttgen könnten zum 30. November 2020 gekündigt werden. Neben den städtischen Einrichtungen sind die Flüchtlinge in 41 von der Stadt angemieteten Wohnungen und in 31 privaten Wohnungen untergebracht. Die Flüchtlingsunterkunft an der Rotdornstraße ist bereits abgerissen worden.