Zeitzeugen sprechen in Kaarst : Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Rathaus

Zeitzeugen sprechen in Kaarst

Journalist Joachim Mies während seiner Zeit in Berlin. Foto: hbm

Kaarst Die Stadt Kaarst veranstaltet am 3. Oktober einen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Dabei werden vier Zeitzeugen ihre Erlebnisse schildern.

Der 9. November 1989 ist ein historischer Tag. „Wir erinnern uns, wo wir an diesem Tag waren und mit wem. Wir haben gespürt, dass gerade etwas Großartiges passiert Und wir haben gehofft, dass Deutschland nun endlich zusammenwächst“, sagt die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. 30 Jahre nach dem Mauerfall wird die Stadt dieses historische Datum am Tag der Deutschen Einheit würdigen. Der Festakt am 3. Oktober ab 11 Uhr im Atrium des Rathauses wird sogar für Kaarst selbst ein historisches Ereignis.