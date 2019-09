Kaarster Verein : Carolus-Gesellschaft zu Gast im Düsseldorfer Landtag

Düsseldorf Die Carolus-Gesellschaft Kaarst ist in den Düsseldorfer Landtag eingeladen worden. Anlass war die Öffnung des Eisernen Vorhangs durch Ungarn für über 600 ehemalige DDR-Flüchtlinge nach Österreich vor 30 Jahren.

Carolus-Präsident Peter Heidrich ist auch gleichzeitig Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft Rhein-Ruhr. In dieser Funktion hielt Peter Heidrich einen großartigen Vortrag über die Ereignisse der Grenzöffnung und des anschließenden Mauerfalles in Deutschland, der mit langem und anhaltenden Applaus belohnt wurde. In Erinnerung an diesen bemerkenswerten Abend und das anschließende Büffet, natürlich mit original ungarischem Gulasch, traf die Gesellschaft Carolus die spontane Entscheidung, ihr Kartoffelfest in der Gaststätte Johnen am 12. Oktober unter das Motto Ungarn zu stellen. Nach einem Rezept von Präsident Peter Heidrich wird dort nicht nur an die Geschichtliche Wende erinnert, sondern auch Original Kessel-Gulasch mit Kaarster Kartoffeln als Köstlichkeit angeboten.