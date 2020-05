FDP in Kaarst : Günter Kopp kündigt Rückzug an

Günter Kopp kündigt Rückzug an

FDP in Kaarst

Kaarst Wenn am kommenden Samstag der Stadtverband der FDP zu seinem Wahlparteitag für die Kommunalwahl am 13. September zusammenkommt, wird sich FDP-Fraktionschef Günter Kopp nicht mehr zur Wahl stellen.

Der erfahrene Kommunalpolitiker hat angekündigt, bei der Wahl im Herbst nicht mehr für die Freien Demokraten als Kandidat in einem Wahlbezirk oder als Kandidat für die Reserveliste anzutreten. Auch für den Kreistag wird er nicht mehr kandidieren. Damit braucht die FDP-Fraktion für die kommende Legislatur einen neuen Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat.

„Es war für mich eine interessante und lehrreiche Zeit, in der wir Freie Demokraten viel zum Wohle der Kaarster Bürger bewegt haben, mit zum Teil überraschenden und sehr spannenden Erfahrungen. Wir werden sehen, wie es und was die Nachfolger besser machen“, blickt der 71 Jahre alte Kopp auf 18 Jahre Kommunalpolitik zurück. „Ich wünsche den künftig aktiven Kaarster Liberalen weiterhin viel Erfolg bei der Kommunalwahl und hohes kommunalpolitisches Geschick für die Zeit nach der Wahl“, so Kopp weiter.