Kultur in Kaarst : „Drive in Comedy“ geht auf die Zielgerade

Tobias Mann tritt mit seinem Programm „Chaos“ auf. Foto: Thomas Klose

Kaarst Die Veranstaltungsreihe „Drive in Comedy“ auf dem ehemaligen Ikea-Gelände geht auf die Zielgeraden. Ende Mai ist Schluss. Bislang lockte die Veranstaltungsreihe mehr als 5000 Besucher an.

Am 30. Mai beendet Comedian Tahnee das, was mit dem Auftritt ihrer Kollegin Lisa Feller am 24. April begonnen hat und bislang mehr als 5000 Besucher anlockte und in den Sozialen Netzwerken rund 250.000 Menschen erreicht hat: eine einzigartige Show-Reihe vor Publikum, das im Auto sitzt und via Radio zuhört. Doch noch ist es nicht vorbei, fünf Shows stehen noch aus.

Am Freitag ist Multitalent Tobias Mann, bekannt aus der ZDF-Show „Mann, Sieber“, zu Gast und zeigt sein neues Programm. Darin geht es um das Thema Chaos. „Tobias Mann ist einer der besten Comedians in Deutschland“, freut sich Dieter Güsgen bereits auf den Auftritt. Davor wird ein Trio aus Kaarst Musik machen: „Music by ART“. Einer der Sänger ist Ralf Schüller, der nun über viele Wochen mit seinen Balkonkonzerten für ein bisschen Abwechslung in dieser schwierigen Zeit gesorgt hat und auch weiterhin sorgen wird. Begleitet wird er von Alexander Könen und Tobias Liebens – beide ebenfalls aus Kaarst.

Eigentlich war für den kommenden Sonntag (24. Mai) ein Auftritt von Jörg Knör geplant. Dieser hatte sich auch ein extra Programm nur für die Kaarster ausgedacht und wollte in Riccardo Doppio einen musikalischen Begleiter mitbringen, doch dieser Auftritt musste aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Weiter geht es dann am Dienstag (26. Mai) mit dem Duo „Die feisten“, die in humoristischer Art und Weise die Skurrilitäten des Lebens und der Liebe besingen.

Auch am Dienstag sind im Vorprogramm Kaarster Künstler zu sehen: Ab 19 Uhr spielt die Band „in between“. Am letzten Mai-Wochenende stehen zum Abschluss dann noch drei Auftritte auf dem Programm: „Mirja Boes & die Honkey Donkeys“ (29. Mai), Kinderdisco-Star Volker Rosin (30. Mai, 16.30 Uhr) und zum Abschluss Comedian Tahnee, die ihr neues Programm „Vulvarine“ zum Besten gibt.