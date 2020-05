Kommunalwahl in Viersen : Bürgermeisterwahl: Frank a Campo tritt für die FDP an

Viersen „Es gibt in Viersen einen Wechselwillen“, sagte der Freidemokrat beim Wahlparteitag im Forum. 16 Wahlberechtigte stimmten dafür, dass a Campo die amtierende Bürgermeisterin Sabine Anemüller herausfordern soll.

Frank a Campo lässt keinen Zweifel an seinen Absichten: „Ich will am 13. September zum Bürgermeister von Viersen gewählt werden“, betonte der Vorsitzende des FDP-Stadtverbands beim Wahlparteitag im Forum am Rathausmarkt mit Nachdruck. 16 stimmberechtigte FDP-Mitglieder waren anwesend, alle applaudierten ihm und stimmten wenig später dafür, dass a Campo im September unter anderem gegen die amtierende Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) antreten soll.