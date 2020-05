Neues Gesetz : Kommunalwahl mit Mundschutz und eigenem Kugelschreiber

Berlin/Düsseldorf CDU, SPD und Liberale im NRW-Landtag einigen sich coronabedingt auf neue Spielregeln für die Kommunalwahlen am 13. September. Es geht vor allem um Fairness und Hygiene. So sollen für Wahlvorschläge weniger Unterschriften nötig sein als sonst üblich.

Für den Wahltag selbst sollen die Stimmbezirke von 2500 auf 5000 Einwohner vergrößert werden können. Damit sollen „die Gemeinden die Option erhalten, die Anzahl der benötigten Urnenwahlvorstände und -wahlräume bei Bedarf deutlich zu reduzieren“, heißt es in dem Gesetzentwurf, der unserer Redaktion vorliegt. Die Landtagsfraktionen rechnen für den Fall einer andauernden Pandemie mit einem deutlich höheren Anteil an Briefwählern, wodurch die Zahl der Wahllokale auch reduziert werden könnte. Zudem fürchtet man in Düsseldorf, dass am Wahltag auch gar nicht so viele Räume wie sonst bei Wahlen üblich zur Verfügung stehen werden. Wenn die Pandemie schon abgeklungen sein sollte, könnten viele Räume durch Veranstaltungen blockiert sein, die in den Spätsommer verschoben wurden. Kursiert das Coronavirus im September noch, stünden Altenheime und Kindergärten auch nicht zur Verfügung, „so dass in manchen Kommunen bis zu 30 Prozent der bisherigen Wahlräume fehlen würden“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Für mehr Flexibilität am Wahltag soll zudem die Zahl der Beisitzer in den Wahlvorständen von maximal sechs auf acht heraufgesetzt werden.