Politik : Erkrather Wahlamt sucht Helfer für die Bundestagswahl

Für den Dienst bei der Bundestagswahl 2021 sucht das Wahlamt Erkrath Unterstützer. Foto: dpa/Uli Deck

Erkrath Angela Merkel tritt nicht noch einmal an - wer also wird Kanzler? Wer den Ablauf der Bundestagswahl aus unmittelbarer Nähe erleben will, hat dazu Erkrath jetzt die Gelegenheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die Bundestagswahl am 26. September sucht das Wahlamt Wahlhelfer. Sie werden entweder in einem der zwanzig Erkrather Wahllokale oder bei der Auszählung der Briefwahl in der Stadthalle eingesetzt. Für das Ehrenamt anmelden kann sich, wer selbst wahlberechtigt ist: Deutsche und EU-Bürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch einen Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Für den Einsatz am Wahltag zahlt die Stadt Erkrath als Aufwandsentschädigung ein Erfrischungsgeld zwischen 40 und 60 Euro, je nach Art und Umfang der Aufgabe. Zudem ist eine Priorisierung bei der Impfung gegen das Coronavirus möglich. Eine Bescheinigung kann durch das Wahlamt nach der offiziellen Einberufung ausgestellt werden. Bei Interesse oder Nachfragen wenden sich Bürger an das Wahlamt der Stadt Erkrath unter wahlen@erkrath.de oder telefonisch unter 0211 24073207 oder -3213. Online unter www.erkrath.de/bundestagswahl.

(dne)