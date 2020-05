Grünen-Mitgliederversammlung in Kaarst : Gaumitz nun doch auf vorderem Listenplatz

Die Kaarster Grünen haben offiziell eine Bürgermeisterkandidatin und die Reserveliste gewählt. Christian Gaumitz steht entgegen seiner Ankündigung, einen mittleren Listenplatz zu besetzen, steht er nun hinter Spitzenkandidatin Nina Lennhof auf Platz zwei der Reserveliste.

Die Tische in der Aula der Realschule standen weit genug auseinander, an den Eingängen gab es Desinfektionsmittel: Die Kaarster Grünen haben auf ihrer Mitgliederversammlung alle Hygienevorschriften eingehalten. Nicht eingehalten hat dagegen Christian Gaumitz seine Ankündigung, bei der Kommunalwahl im September einen „mittleren Listenplatz“ zu belegen – und das aus guten Gründen. Der frühere Bürgermeisterkandidat, der im Herbst für den Posten des Landrats kandidiert, wurde von den Mitgliedern hinter Spitzenkandidatin Nina Lennhof auf Platz zwei der Reserveliste gewählt. „Ich mache das sehr gerne und unterstütze den Wahlkampf mit meiner Erfahrung, sehe mich aber nicht in der ersten Reihe“, sagte Gaumitz vor dem Wahlgang und nach der Absage von Kolja Fußbahn, der aus persönlichen Gründen nun doch nicht so weit vorne aufgestellt werden wollte wie angekündigt.