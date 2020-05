Angeblich versuchte Entführung : Vorfall in Büttgen bleibt weiter ungeklärt

Büttgen Nach dem Vorfall in Büttgen, wo am Samstag ein zweieinhalbjähriges Mädchen nach Angaben der Mutter angeblich beinahe Opfer einer Entführung geworden ist, hat die Polizei den Vater befragt.

Der Vater gab lediglich an, ein dunkles Auto erkannt zu haben. Eine genauere Täterbeschreibung liegt der Polizei ebenfalls nicht vor. Außerdem sei nahezu ausgeschlossen, dass das Kind aus seiner sitzenden Position aus dem Fahrradsitz herausgezogen werden kann. Es war angeschnallt. „Vergleichsweise Vorfälle sind nicht bekannt“, sagt Drawe. Der Vorgang wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der Vater wollte auf Anfrage nichts zu dem Vorfall sagen, bestätigte lediglich, dass er dem mutmaßlichen Täter ins Gesicht geschlagen hat. In unserem Bericht am Montag hatten wir fälschlicherweise geschrieben, dass es ein Tritt war.