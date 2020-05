Kommunalwahl in Kevelaer : FDP aus Kevelaer legt sich bei Bürgermeister-Frage noch nicht fest

Wen will die SPD lieber im Rathaus? Diese Frage ist noch offen. Foto: Latzel

Kevelaer Welchen Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus werden die Liberalen unterstützen? Noch hält sich die FDP in Kevelaer in dieser Frage bedeckt. Man hat beide Bewerber zur Versammlung eingeladen.

Die SPD ist die erste Partei in Kevelaer, die alle Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September stehen hat. Wie berichtet, fand die Aufstellungsversammlung am Donnerstag im Konzert- und Bühnenhaus statt. Dabei stärkten die Genossen auch noch einmal Bürgermeister Dominik Pichler den Rücken. Der will zwar aus dem Amt heraus kandidieren und hat immer betont, von der Partei unabhängig zu sein. Aber da er SPD-Mitglied ist, war es natürlich für die Genossen aus Kevelaer noch einmal wichtig, zu betonen, dass man hinter ihm stehe.

Die FDP war bei den Kandidaten, zumindest was die Aufstellung der Liste betrifft, am schnellsten in Kevelaer. Wie berichtet, setzen die Liberalen auf einen Generationenwechsel. Jan Itrich und Jens Auerbach führen die Liste an, die für die FDP ohnehin die größere Bedeutung hat. Denn dass die Liberalen einen Wahlkreis in Kevelaer gewinnen, ist mehr als unwahrscheinlich.

Am Mittwoch, 27. Mai, hält die FDP jetzt ihre Wahlversammlung zur Besetzung der Wahlkreise ab.

In der Bürgermeisterfrage habe man sich noch nicht festgelegt, so der Vorsitzende Jan Itrich. Sicher ist, dass die FDP keinen eigenen Kandidaten stellen wird. Doch wen man unterstützen will, sei noch offen. „Im Anschluss an die Wahlversammlung haben wir Dominik Pichler und Mario Maaßen eingeladen. Dort haben beide Kandidaten die Möglichkeit, sich und ihre Agenda unseren Mitgliedern vorzustellen und Fragen der Mitglieder zu beantworten“, teilt er mit. Mario Maaßen ist der designierte Bürgermeisterkandidat der CDU. „Um die Chancengleichheit zu wahren, bekommen beide Kandidaten die gleiche Zeit eingeräumt und sind bei dem Gespräch mit dem jeweils anderen nicht dabei“, so Itrich. Dieses Vorgehen solle Grundlage für den Entscheidungsprozess innerhalb des Ortsverbandes sein, um zu entscheiden, wie man sich zu den Kandidaten positioniert.