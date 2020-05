Langenfeld/Monheim Wahl : Corona bremst Kandidatenwahl aus

Langenfeld/Monheim Viele Parteien mussten ihre Aufstellungs-Versammlungen coronabedingt verschieben. Die Wahlämter warten zudem auf Vorgaben vom Land zu Vorsichtsmaßnahmen, bevor sie richtig in die Vorbereitungen einsteigen können.

Die CDU Monheim hat Glück gehabt. Just am 13. März hat sie ihre Versammlung abgehalten und die Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September bestimmt. „Danach kam der Corona-Shutdown“, sagt Lars van der Bilj, Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten in Monheim. „Der Rahmen für das Wahlprogramm steht in groben Zügen. Aber wir warten ab, was in den kommenden Ratssitzungen passiert, um auf diese Punkte noch einzugehen“, fährt er fort. Die Listen mit den Kandidaten für die einzelnen Wahlbezirke (20) sind beim Wahlamt bereits eingereicht. „Die Aufstellung der Kandidaten für den Kreistag läuft noch“, sagt van der Bijl.