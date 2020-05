Kaarster Fitnessstudio-Betreiber berichtet : „Die Umgestaltung war ein Kraftakt“

Markus Bruns hat nach viel Arbeit am 11. Mai sein Fitnessstudio „Health City“ wieder geöffnet. Die Kunden freuen sich, dass sie wieder Sport treiben können. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Kaarst Seit dem 11. Mai haben Fitnessstudios wieder geöffnet. Um wieder Sport an den Geräten und Kurse anbieten zu können, mussten die Betreiber sich an hohe Auflagen halten. Markus Bruns berichtet, wie es in seinem Studio lief.

Die Begeisterung von Markus Bruns über die Wiedereröffnung des Fitnessstudios „Health City“ ist deutlich zu hören: Seit 2013 leitet er die Filiale an der Friedrich-Krupp-Straße und ist heilfroh, dass er seit dem 11. Mai wieder öffnen darf. „Wir erhielten am Freitagmittag grünes Licht, abends die genauen Richtlinien und Samstag haben wir dann Vollgas gegeben, um alles umzusetzen“, erinnert er sich. Zwischen den einzelnen Fitnessgeräten müssen drei Meter Abstand herrschen – das bedeutet je nach Größe des Geräts eine Fläche von 37 Quadratmetern: eigentlich „tödlich“ für das relativ kleine Studio, meint Markus Bruns.

Aber Bangemachen galt nicht. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurden Pläne über die neue Geräteaufstellung gezeichnet, damit bei einer Kontrolle durch das Ordnungsamt sofort alles bereit liegt. In einem wahren „Kraftakt“ habe man das übrig gebliebene Equipment anders platziert, berichtet Bruns – und absolvierte somit unfreiwillig mehrere Trainingseinheiten. Ein- und Ausgänge wurden markiert, Mundschutz für die Mitarbeiter und Unmengen an Desinfektionsmitteln besorgt, so dass sich jeder Besucher sicher fühlen kann. Es gibt eine persönliche Einweisung, zudem seien alle Beteiligten vorsichtig und passten auf: „Unser Level an Maßnahmen ist sehr hoch und ich versuche, unsere älteren Clubmitglieder zu animieren, wiederzukommen“, sagt Bruns, der von sich sagt: „Sport ist meine Leidenschaft durch und durch!“

Info Gäste müssen auf Handtücher verzichten Hohe Auflagen Die Auflagen in den Fitnessstudios sind hoch: Keine Nutzung von Duschen, Schwimmbad, Sauna, Solarien. Umkleideräume sind geschlossen, ebenso gibt es keine Getränke und Handtücher. Kontakt Informationen gibt es auf www.health.city.de. oder per Telefon unter 02131 2042612.

Die Zeit der Schließung nutzte er zur Auffrischung der Daten und der Räume. Nun sitzt er viel am Telefon, denn die Anmeldung zum Training erfolgt ausschließlich darüber. Trainiert werden kann eine Stunde. Die Zeiten werden so vergeben, dass dazwischen immer eine halbe Stunde zur Desinfektion der Geräte frei bleibt und sich nicht zu viele Personen gleichzeitig aufhalten. Das Angebot sei natürlich eingeschränkt, erklärt Markus Bruns. Dennoch wurde es direkt gut angenommen. Bei den Kursen werde man voraussichtlich Yoga, Pilates und Body-Balance anbieten. Die Auslastung liegt aktuell bei 80 Personen pro Tag, Bruns geht davon aus, dass es sich in den nächsten Wochen bei bis zu 150 Personen einpendeln wird.