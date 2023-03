Arbeitsagentur im Bebop Berufsberatung lockt Jugendliche an

Die virtuelle Reise beginnt vor einer Polizeischule. Dort wird erklärt, wo die Ausbildung zum Polizisten stattfindet und welche Voraussetzungen die Anwärter mitbringen müssen. Die nächste Szene spielt sich im Klassenraum ab. Weiter geht es in der Turnhalle mit Sportübungen, später steht man auf dem Schießstand. Die VR-Brille (Virtual Reality) erlaubt dabei einen 360-Grad-Rundumblick, man kommt in die Versuchung, durch den Raum zu laufen. Dass man das nicht machen sollte, darauf weist Marc Frisse, der als Ausbildungsvermittler für den Rhein-Kreis Neuss im direkten Kontakt zu den Arbeitgebern steht. „Nicht zu viel herumlaufen“, sagt er zu den Jugendlichen, die die von der Arbeitsagentur mitgebrachten VR-Brillen ausprobieren. Und das sind viele, auch wenn sie noch zu jung für eine Berufsberatung sind. Neben dem kurzen Einblick in die Ausbildung zum Polizisten standen weitere Berufe zur Auswahl, in die man durch die VR-Brille Einblicke gewinnen konnte. „Die VR-Brillen geben spannende Einblicke in Teile der Berufswelt“, sagt Frisse.