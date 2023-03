Neue Veranstaltung in Kaarst Finanzausschuss entscheidet über Zuschuss für Kultursommer

Barnholt Der Wirtschafts- und Finanzausschuss entscheidet am Donnerstag darüber, ob der geplante „Kultursommer“ mit 5000 Euro bezuschusst wird. Stattfinden wird die zweitägige Veranstaltung am Wochenende nach dem Kaarster Schützenfest aber auf jeden Fall, wenn vielleicht auch in reduziertem Umfang. Veranstalter ist der Verein „Kultursommer Kaarst e.V.“. Das Grobkonzept lag nun dem Kulturausschuss vor. Der Kultursommer ist eine Kulturveranstaltung, bei der an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadtmitte, innen sowie außen, eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstler Kurzauftritte haben. Geplant sind die folgenden Veranstaltungsorte: Äußere Ladenpassage der Rathaus-Arkaden, hinterer Stadtpark nahe der Pestalozzistraße, Dr. Stephan-Grüter-Weg und Parkplatz am Neumarkt, Rathausmarkt und Kaarster Hügel sowie drei bis vier Punkte im Innenbereich wie Buchhandlung Esser, Kunstcafé EinBlick sowie die Rathausgalerie.