Tarifverhandlungen in Kaarst Rund 750 Teilnehmer bei Kundgebung der IG Metall vor Mercure-Hotel

Um kurz vor 13 Uhr beginnt am Mittwoch die große Abreisewelle. Zahlreiche Reisebusse verlassen den Parkplatz des Mercure-Hotels Kaarst an der Königsberger Straße. Darin sitzen Mitarbeiter der westdeutschen Textil- und Bekleidungsbranche, die aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Kaarst gekommen waren, um für bessere Löhne zu demonstrieren. Insgesamt folgten rund 750 Beschäftigte dem Aufruf der IG Metall zu der Kundgebung am Mercure-Hotel, in dem um 13 Uhr die Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband und Vertretern der Gewerkschaft begannen. In der insgesamt dritten Verhandlungsrund – die erste fand in Bayern, die zweite in Baden-Württemberg statt – fordern die Arbeitnehmer acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber eine Gehaltserhöhung von 200 Euro im Monat sowie die Erhaltung der Altersteilzeit.