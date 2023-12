Nach Durchsuchungen und Festnahmen in Mönchengladbach Polizei fragt: Wem gehören diese Beutestücke?

Schmuck, Uhren, Portemonnaies, Sonnenbrillen und AirPods – Serientäter haben in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss große Beute gemacht. Seit August hatte die Polizei in Mönchengladbach eine Häufung von Einbrüchen in Fahrzeuge und Wohnungen in der Stadt und in Nachbarkreisen festgestellt. Als Reaktion darauf richtete sie die Ermittlungskommission „Admiral“ ein. Diese konnte den Tatverdacht gegen einen kleinen Personenkreis in Mönchengladbach erhärten. Den Männern werden mehr als 100 Taten vorgeworfen. Ein Zusammenhang mit weiteren Diebstählen im Kreis Viersen und dem Kreis Heinsberg könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Unter Beteiligung von 70 Einsatzkräften hatte die Polizei Mönchengladbach am 24. Oktober in Mönchengladbach Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und dabei vier Männer im Alter von 24 bis 32 Jahren festgenommen. Teile der Tatbeute haben die Ermittler bereits den Besitzern und Besitzerinnen zurückgeben können. Bei den übrigen Objekten soll das jetzt auch gelingen. Zu den Beutestücken, die auf Wohnungen und Fahrzeugen gestohlen wurden, zählen unter anderem Uhren, Schmuck und Handtaschen. Die Ermittler der EK Admiral haben alle Gegenstände fotografiert und zur Einsichtnahme eingestellt. Zu finden sind die Bilder unter https://polizei.nrw/fahndung/119340.