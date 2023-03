Hälfte der Ratsperiode in Kaarst vorbei SPD schlägt Veranstaltung für Halbzeit-Bilanz vor

Daher schlug die SPD eine Veranstaltung vor, auf der überlegt werden soll, was gut lief und was schlecht lief. „Was dabei rauskommt und wie wir weiter damit umgehen, können wir dann in den einzelnen Fraktionen diskutieren“, so Schüller. Die grundsätzliche Idee, sich über perspektivische Ziele auszutauschen, sei gut, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Kotzian. Nur mit dem von der SPD vorgeschlagenen Termin am 21. Juni hatte er so seine Probleme. „Da bin ich eher skeptisch“, so Kotzian. Der Termin müsse gut vorbereitet sein, um eine Struktur reinzubekommen, „ansonsten ist es nicht zielführend“.