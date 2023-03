Finanzausschuss im Rhein-Kreis Neuss Mehr Geld für Katastrophen- und Klimaschutz

Harmonie auf niedrigem Niveau sei aber nicht das Ziel, so Ladeck, der auf Distanz zu einigen Anträgen von Bündnis 90/Die Grünen geht: „Wir haben einen bürgerlichen Gestaltungsauftrag von den Wählern erhalten. Dem werden wir mit unserer bürgerlichen Kooperation im Kreistag gerecht.“ Politische Initiativen der Kooperation könnten refinanziert werden; unter anderem mit einer Ausschüttung in Höhe von 800.000 Euro der Sparkasse Neuss an den Rhein-Kreis. Mit 31,5 Prozentpunkten erreicht der Hebesatz zur Kreisumlage nun ein Allzeittief. „Das ist eine historische Marke“, sagte Carsten Hüsges (CDU), der als Stellvertreter für Stefan Schmitz (SPD) am Dienstag die Beratungen im Kreisfinanzausschuss leitete.