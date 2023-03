“Kaarster for Future“ Klimainitiative diskutiert über Energiegenossenschaft

Der Arbeitskreis Energie der Bürgerinitiative „Kaarster for Future“ hat in einem Schreiben an die Stadtverwaltung, an die Kaarster Stadtwerke und die Fraktionen im Stadtrat eindringlich zielführende Maßnahmen gegen den Klimawandel gefordert. „Die Zeit drängt, wenn die Zielsetzung, bis 2045 in Kaarst die Treibgasneutralität zu erreichen, noch realistisch bleiben soll“, heißt es in einer Mitteilung der Klimainitiative. Ein Vergleich mit den benachbarten Städten Neuss und Mönchengladbach zeige, dass Kaarst seine energiepolitischen Möglichkeiten bei weitem nicht ausschöpft. Auch von den Stadtwerken erwarte „Kaarster for Future“ „endlich“ konkrete Beiträge zur Erreichung der Zielsetzung.