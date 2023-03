Neues Angebot für Senioren in Kaarst Wohnanlage Dreeskamp öffnet im April

Sie heißen unter anderem „Wohngruppe Holzbüttgen“, „Wohngruppe Büttgen“, Wohngruppe Driesch“ oder „Wohngruppe Wasserwerk“, haben alle ein eigenes Farbkonzept und im April ziehen dort die ersten Bewohner ein. Dann nämlich eröffnet die neue Wohnanlage am Dreeskamp ihre Türen. Noch werden dort die letzten Feinarbeiten erledigt, es fehlen Bilder an den Wänden, und zum Schluss müssen noch einmal alle Zimmer gereinigt werden. „Es macht keinen Sinn, wenn hier noch Bauarbeiter tätig sind“, erklärt Einrichtungsleiter Stefan Kampshoff bei unserem Besuch in der modernen Wohnanlage.