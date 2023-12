Trickdiebe in Mönchengladbach Polizei warnt erneut vor falschen Wasserwerkern

Es ist bereits der vierte Fall, der in diesem Monat von der Mönchengladbach Polizei gemeldet wird: Am Montag, 18. Dezember, ist es in Giesenkirchen zu einem versuchten Diebstahl gekommen, bei dem sich zwei Männer als Wasserwerker ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer 87-Jährigen verschafft haben.