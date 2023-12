Trickdiebe in Mönchengladbach Falsche Handwerker bestehlen 97-Jährige

Gegen 16.40 Uhr hatte ein Mann in Monteurskleidung an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt. Dieser erklärte der 97-Jährigen, es habe in der Nachbarwohnung einen Wasserschaden gegeben, weshalb nun auch in ihren Räumen die Wasserleitungen kontrolliert werden müssten. Die Frau gewährte dem Mann Eintritt, und gemeinsam gingen sie ins Badezimmer. Der Mann drehte dort den Wasserhahn auf, forderte die 97-Jährige auf, selbiges an der Badewanne zu tun und ließ das Wasser eine ganze Weile laufen. Dann stellte er die Hähne aus und verabschiedete sich bei der Seniorin mit den Worten, er müsse nun mit seinem Chef sprechen, der sich noch in der Nachbarwohnung befände.