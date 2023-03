Erster „Geburtstag“ Flüchtlingscafé mittlerweile eine Institution

Er hatte die Idee zum Café nach Ausbruch des Krieges. Nachdem die ersten Flüchtlinge in Kaarst angekommen waren, gingen seine Gedanken nur zu ihnen: „Was machen sie den ganzen Tag? Sie sind isoliert, durch Fluchterfahrungen traumatisiert und starren nur auf ihr Handy, um Informationen aus der Heimat zu erhalten“, erzählt er. Als Leiter eines Testzentrums in der früheren Sparkasse wusste er, dass der Kellerraum ungenutzt war. Über einen Facebook-Aufruf bot die kfd ihre Hilfe an – „Eine Woche haben wir geputzt“, sagt Lydia Thomasen. Anschließend wurde der Raum gemütlich mit gespendeten Möbeln von Ikea eingerichtet, Privatleute brachten Spielzeug zur Einrichtung einer Kinderecke und sonst alles, was benötigt wurde – auch großzügige monetäre Spenden örtlicher Vereine unterstützten die Gründung des Cafés. Es begann eine einzigartige Erfolgsgeschichte, sodass Görnert am ersten Jahrestag stolz verkünden kann: „Das Flüchtlingscafé ist eine Institution in Kaarst!“