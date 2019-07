Stadtfest in Kaarst : Ein Mammutprogramm für „Kaarst total“

Stadtfest in Kaarst

Im Autohaus Moll stellten (v.l.) Dirk Scholz, Dieter Güsgen, Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und Sascha Hermans-Thun vor, was die Besucher bei „Kaarst total“ alles erleben können. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Das City-Festival geht am 31. August in die Vollen. Die Organisatoren machen schon jetzt Lust auf die vielen Höhepunkte.

Das Programm von „Kaarst total“ ist in diesem Jahr enorm umfangreich. Während vor einer Woche die Aktivitäten auf der Hügen-BMW-Timmermanns-Bühne vorgestellt wurden, wurden am Mittwoch die Programme der übrigen Bühnen und Projekte wie die „Arche“ auf der Handwerkermeile präsentiert. Mit einem Problem, das auf die Besucher zukommen wird, müssen die ganz allein fertig werden: Es könnte leicht in Stress ausarten, wenn man sich vornimmt, nichts Interessantes zu verpassen.