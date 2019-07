RC Kaarst-Korschenbroich : Rotary setzt Jugendaustausch fort

Kaarst Zwei Schülerinnen gehen mit Hilfe des RC Kaarst für ein Jahr nach Südamerika.

Der 30. Juni ist das rotarisches Silvester. Mit dem 1. Juli rotieren die neuen Amtsträger in die Verantwortung. Beim Rotary Club (RC) Kaarst-Korschenbroich übergab der frühere DZ-Banker Luis Chalmovsky die Präsidenten-Stafette an den Patentanwalt Ralf Albrecht. Der 1984 gegründete Serviceclub hat aktuell 42 Mitglieder.

Weltweit unterhält Rotary das größte privat finanzierte Jugendaustauschprogramm. Auch der RC Kaarst entsendet regelmäßig junge Menschen für ein Schuljahr nach Übersee und nimmt im Gegenzug für zehn Monate Gastschüler, so genannte Inbounds, in Privatfamilien auf. Für das Austauschprogramm 2019/20 wurden mit Olivia Franke (Chile) und Merle Radowski (Brasilien) zwei Schülerinnen ausgewählt, die intensiv auf ihre Zeit in Südamerika vorbereitet wurden.