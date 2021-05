Wertsachen an „Sekretärin“ übergeben : Kaarster Senior mit perfider Corona-Masche um Geld betrogen

Kaarst Ein Kaarster Senior ist am Montag von einem Mann angerufen worden, der sich als sein Sohn ausgab. Er behauptete, dringend Geld für ein Corona-Medikament zu benötigen.

Ein Kaarster Senior ist am Montag zwischen 10 und 11 Uhr von einem Unbekannten per Telefon kontaktiert worden, der sich als Sohn des Mannes ausgab. Er behauptete, mit einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus zu liegen und dringend Geld für ein Medikament zu benötigen. Ein angeblicher Arzt bestätigte das und blieb mit dem Senior im Gespräch. Der Mann war in Sorge und bereit, Geld und Wertsachen an die angebliche Sekretärin des Arztes zu übergeben. Der Kaarster fuhr zu seiner Bank und holte dort Bargeld und Goldmünzen ab. Diese packte er in eine blaue Tragetasche.