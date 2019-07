In Reih und Glied : Polizei eskortiert Entenmarsch in Kaarst

Polizei eskortiert Entenmarsch in Kaarst

In Reih und Glied

Kaarst Eine Entenfamilie watschelte am Sonntag neben einem Polizisten. Er brachte das muntere Gespann sicher durch den Straßenverkehr bis zum nächsten Teich.

Die Polizei hat in Kaarst bei Neuss den nicht angemeldeten Zug einer Entenfamilie durch den Straßenverkehr eskortiert. Besorgte Bürger hatten aus Angst um die Entenmutter und ihre neun Küken die Polizei alarmiert, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag in Neuss. Da auch eine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand, zum Beispiel durch abrupte Bremsmanöver, griffen die Ordnungshüter kurzfristig ein.