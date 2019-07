Realschule Kaarst unter neuer Leitung : Verabschiedung beim Sommerfest

Vielen Schülern wie Mika und Amy war es ein Bedürfnis, ihren Rektor Jürgen Bosse mit einem Händedruck persönlich zu verabschieden. Der 63-Jährige glaubt an eine gute Zukunft „seiner“ Realschule Kaarst. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Jürgen Bosse hat sich beim Schulfest der Realschule Kaarst in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger Torsten Sotowic will dafür kämpfen, dass die Schule ihren Platz in der Schullandschaft der Stadt behaupten kann.

Es war ein ganz besonderes Schulfest, und ein sehr emotionales, das am Samstag auf dem Gelände der Realschule Halestraße gefeiert wurde. Im Mittelpunkt stand nämlich die Verabschiedung von Schulleiter Jürgen Bosse. Der 63-Jährige hatte sich nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen entschieden, jetzt aufzuhören. Und er weiß, dass auf seinen Nachfolger Torsten Sotowic spannende Herausforderungen zukommen werden. Die größte davon ist die, den Fortbestand dieser Realschule zu sichern.

Jürgen Bosse verteilte sein Lob in alle möglichen Richtungen: „Es ist auch mit ein Verdienst der Schülerinnen und Schüler, dass es diese Schule noch gibt.“ Er dankte auch der Politik „die immer dafür sorgt, dass wir in der Öffentlichkeit gut dastehen“. Nein, er zweifele nicht am Fortbestand „seiner“ Schule. „Ich möchte einfach sagen, macht`s gut“, erklärte der 63-Jährige abschießend. Dafür gab es stehende Ovationen.

Info Zweizügigkeit der Schule scheint gesichert zu sein Geschafft Diesmal war es besonders spannend, ob zum neuen Schuljahr zwei Eingangsklassen würden gebildet werden können. Bei 56 Anmeldungen ist diese Zweizügigkeit jetzt gesichert. Prognose In einem Jahr werden mehr Grundschüler auf weiterführende Schüler wechseln, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es wieder zu zwei Eingangsklassen kommen kann.

Musiklehrerin Elke Dresen hatte mit ihren Schülern nicht nur Lieder, sondern auch kleine Dialoge eingeübt. Könnte er bald nicht viel öfter schwimmen gehen? Schon folgte das Lied „Pack´ die Badehose ein.“ Später standen immer mehr Mitglieder des Lehrerkollegiums auf, sangen mit, schwenkten weiße Taschentücher. Wenig später wurden mehr als 99 Luftballons fliegen gelassen. Dann folgten Dutzende Umarmungen, per Handschlag verabschiedeten sich auch Schüler, die nicht so aussahen, als seien sie immer Musterknaben gewesen. Aber es war ihnen offenbar ein Anliegen, ihrem Schulleiter für die Zukunft alles Gute zu wünschen.

„Ich werde im September mit einem geliehenen Wohnmobil mit meiner Frau durch Frankreich reisen“, kündigte Bosse im Gespräch an. Auch werde er mehr Zeit haben, um sein Motorrad öfters aus der Garage zu holen. Auch für handwerkliche Arbeiten sei künftig mehr Zeit.

Der designierte neue Schulleiter Torsten Sotowic (53) erklärte: „Ich hätte mich an keiner anderen Schule als Schulleiter beworben. Aber das ist meine Schule.“ Als seine wichtigste Aufgabe beschrieb er, der Realschule zu einem sicheren Platz in der Kaarster Schullandschaft zu verhelfen. Es müsse deutlich vermittelt werden, dass das Abitur nach erfolgreichem Abschluss der Realschule Realität werden kann.