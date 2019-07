Fluglärm in Kaarst : FDP fordert Gutachten zu Fluglärm

Kaarst Die Liberalen wollen rechtliche Klarheit. Sie möchten wissen, inwiefern die Stadt mit einer Klage gegen zu großen Nachtflugverkehr und Lärmbelastung Erfolg haben kann. 10.000 Euro sollen bereitgestellt werden.

Eine fachlich ausgewiesene Anwaltskanzlei soll beauftragt werden, ein entsprechendes Gutachten zu erstellen. Die Kosten dafür werden von den Liberalen auf maximal 10.000 Euro geschätzt. Einen entsprechenden Antrag hat die FDP für die Ratssitzung am Donnerstag eingereicht. Das Gremium tagt am Donnerstag, 11. Juli, in Clubraum 3 des Bürgerhauses, Am Neumarkt 6.