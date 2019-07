Großeinsatz am Samstag : Rettungskräfte suchen vermisste Person am Kaarster See

Rettungskräfte suchen vermisste Person am Kaarster See

Großeinsatz am Samstag

Kaarst Mit einem Großaufgebot suchen Rettungskräfte nach einem vermissten Badegast am Kaarster See. Das gesamte Gelände musste geräumt werden. Auch Rettungsboote sowie ein Hubschrauber sind im Einsatz.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Kaarst bestätigte, wird seit Samstag, 13.30 Uhr, ein Badegast vermisst. Das Freibad am Kaarster See wurde am Nachmittag geräumt. Feuerwehr und Polizei sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz - auch mit Booten, Tauchergruppen und einem Rettungshubschrauber.